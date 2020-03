Social – Coronavirus, messaggio di solidarietà dei tifosi dell’Inter indonesiani

Il Coronavirus da qualche giorno è diventato pandemia, ma le iniziative e i messaggi di solidarietà verso l’Italia e l’Inter non mancano. Soprattutto dai paesi in cui ci sono tanti tifosi nerazzurri. E’ il caso dell’Indonesia, dove la società nerazzurra svolge anche tanti progetti per bambini e meno abili.

Non a caso 2 anni fa nella città di Bandung è stata inaugurata un’Inter Academy (presente anche in Argentina, Arabia Saudita, Brasile, Cina, Colombia e Giappone, coinvolgendo 15 mila bambini, 200 allenatori locali e 30 tecnici italiani), grazie alla partnership con il PERSIB Bandung.

Un primo passo nell’ambito dello sviluppo di una formazione di alta qualità tecnica di giovani e allenatori su tutto il territorio indonesiano. I ragazzi stanno avendo l’opportunità di crescere e allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici nerazzurri. Rimanendo nel proprio Paese, ambiente naturale in cui poter sviluppare se stessi non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano. E proprio i fan dell’Inter Club Indonesia, con uno striscione hanno voluto inviare un messaggio chiaro, a tinte nero-blu, per l’emergenza che tutti stanno vivendo: “Preghiamo per il mondo. Siate forti fratelli nel mondo”.

