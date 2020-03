Social – Coronavirus, numeri da record dalla raccolta fondi dell’Inter: oltre 650 mila euro al Sacco di Milano

Oltre 650 mila euro da destinare all’Ospedale Luigi Sacco di Milano per contrastare il Coronavirus da parte dei cuori nerazzurri. Questi i numeri totalizzati dalla raccolta fondi dell’Inter, comprensivi della donazione del club e del contributo giunto da parte della Fondazione Pupi. Cifra record arricchita anche dalla partecipazione dei tifosi interisti e celebrata dal club sui social con questo messaggio.

“Grazie a tutti coloro che hanno donato, aiutandoci a raggiungere la somma di 107.909 euro che, insieme ai 50 mila euro della Fondazione Pupi ed ai 500 mila euro donati dal Club, verrà consegnata alla Fondazione Rava per sostenere il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano nella loro lotta contro il Coronavirus”. Queste le parole scelte dall’Inter per raccontare la raccolta fondi interista, nata per aiutare i medici italiani nella lotta al Coronavirus. Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dai nerazzurri.