Social – Croazia, Brozovic e Perisic inseparabili in allenamento. La dedica di Marcelo: “Non può fare a meno di me”

I calciatori sono impegnati con le varie Nazionali e scenderanno in campo per le prime gare della nuova stagione. Per quanto riguarda l’Inter, Marcelo Brozovic ha ritrovato un suo compagno di squadra nella Croazia, cioè Ivan Perisic. Il futuro dell’attaccante esterno, neo campione d’Europa con il Bayern Monaco, è ancora tutto da scrivere, con i bavaresi che spingono sul mercato per riportarlo in Germania.

Nel frattempo, attraverso il proprio profilo Instagram, Marcelo ha pubblicato un post molto divertente, che sottolinea l’ottimo rapporto tra i due.