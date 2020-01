Social – D’Ambrosio rassicura tutti sull’infortunio: “Inter, tornerò presto!”

A rispondere alle belle notizie portate dai recuperi di Sensi, Barella e Sanchez, un altro infortunio ha colpito l’Inter di Antonio Conte. Qualche giorno fa, infatti, Danilo D’Ambrosio ha accusato un problema al retto femorale destro, che lo costringerà ad un assenza dai campi per le prossime partite. Sicuramente out contro il Napoli, il terzino italiano lavorerà per recuperare in vista dei prossimi impegni.

Sul suo profilo Instagram, intanto, il numero 33 ha postato una sua foto scrivendo quanto segue come didascalia: “Inter, I’ll be back soon”, che significa “Inter, tornerò presto”. Danilo non vede l’ora di rientrare.