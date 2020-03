De Vrij: “Da Conte ho imparato tanto, Skriniar è fortissimo. I miei gol preferiti sono i due nel derby, Ronaldo e Messi i più difficili da marcare”

In questi giorni di quarantena, l’Inter ha pensato di tenere compagnia ai propri tifosi organizzando diversi Q&A con i propri giocatori in diretta sui canali social del club. Oggi è stato il turno di Stefan De Vrij, che ha risposto così alle domande arrivate dagli interisti presenti per l’occasione:

L’affetto dei tifosi: “Si sente tantissimo, allo stadio ma anche fuori. Si sente quanto tengono alla squadra, è importante per noi giocatori”.

Scrivere sui social: “E’ una gioia regalare gioie. Noi siamo fortunati e basta poco; sono meno attivo sui social ora, però cerco di far felici le persone”.

Conte: “Con lui mi trovo bene, sto imparando tante cose come tutti gli altri: siamo contenti, cerchiamo di seguirlo”.

Skriniar: “E’ un difensore fortissimo dal quale imparo tanto. E’ un bravissimo ragazzo, è un piacere giocare con lui”.

Domanda di D’Ambrosio: quanti libri hai letto in quarantena: “Finora, in una settimana, ne ho letti 4. Abbiamo tanto tempo, mi piace leggere sul balcone di pomeriggio. Mi piace leggere cose spirituali”.

Il gol più bello: “Sono due, quelli contro il Milan”.

Il giocatore più difficile da marcare: “Sono tanti, tipo Messi e Ronaldo che sono i migliori. Anche Mbappé è difficile da marcare perché è velocissimo”.

La squadra che tifavi da piccolo: “Il Feyenoord, l’ho sempre tifata e poi ci ho giocato. Mio papà mi ha trasmesso la passione per il calcio, lui giocava da ragazzo ed è uno che segue tante partite, incluse le mie: è fiero di me”.

La gara che ricordi con più piacere: “Sono tante, ma se ne devo scegliere una dico la gara contro la Spagna al Mondiale vinta 5-1. All’Inter dico i derby dove ho segnato, sono emozioni che rimangono per sempre”.

Il migliore tra i due gol nel derby: “Penso quello di quest’anno per il tipo di partita: la rimonta da 0-2 a 4-2 èè stato bello segnare il terzo in quella maniera”.

La meta del tuo prossimo viaggio: “Non è giusto pensare ai viaggi in questo momento, dobbiamo stare a casa”.

Ristorante preferito: “Si chiama ‘Io’, è un ristorante giapponese molto vicino a casa mia, mi piace molto. Come dicevo prima in questo momento bisogna stare a casa però”.

Giocare da difensore: “Quando ho iniziato facevo l’attaccante, ma mi sono abbassato a centrocampo quasi subito. Poi da quando avevo 16 anni sono diventato terzino e in prima squadra centrale, che ora è il mio ruolo preferito”.

Altri sport: “Il calcio è sempre stato il mio primo sport, ma ho giocato anche a tennis. A un certo punto ho dovuto scegliere tra i due, e direi che ho scelto bene”.

I modelli in campo: “Tantissimi giocatori mi hanno ispirato, ma ho sempre voluto diventare la miglior versione di me stesso”.

Difendere a tre: “Abbiamo bisogno di tutte le qualità, ma se devo sceglierne una la più importante è la capacità di lettura delle situazioni”.

Maglia preferita di quest’anno: “Mi piacciono tutte e tre, ma la terza è la mia preferita. Anche la seconda è molto bella”.

Il ritorno in campo: “Quando passerà questa situazione e torneremo ad allenarci cercheremo di migliorare ogni giorno, in tutto, come abbiamo fatto fin’ora. Se ci siamo posti un obiettivo? Come dicevo prima c’è da battere il virus, poi penseremo al calcio”.

Indossare la maglia dell’Inter per la prima volta: “E’ stata un’esperienza bellissima, come ogni volta che scendiamo in campo”.

Modulo preferito: “Gioco dove e come serve all’allenatore, quest’anno è a tre ma io sinceramente non ho preferenze”.

Gli striscioni dedicati: “Di solito non li vedo mentre gioco, me li fanno vedere gli altri. Più sono grandi meglio è”.

Van Dijk: “Lui è fortissimo, si può imparare tanto da lui. Guardi cosa fa, come risolve le situazioni, e poi cerchi di imparare e porti quello che hai imparato anche nella tua squadra. Io cerco sempre di migliorarmi”.

Un saluto finale: “Ringrazio tutti per le domande, è stato un piacere. Mi raccomando, state a casa”.

