Social – Diego Forlan da allenatore a… costruttore!

Diego Forlan ha da poco intrapreso la carriera di allenatore e lo ha fatto nel suo paese madre, l’Uruguay. L’ex attaccante dell’Inter – in nerazzurro nella stagione 2011-2012 senza lasciare però bellissimi ricordi – è ora sulla panchina del Peñarol. Il club sudamericano è all’ottavo posto della Primera Division e si appresta a tornare in campo.

Come pubblicato sull’acount ufficile Twitter del Peñarol, il tecnico Forlan si è messo a disposizione per la costruzione di strutture di legno in vista della ripresa degli allenamenti.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!