Social – Diego Godin si rilassa in compagnia: difesa “a cinque” sul divano di casa

Raro momento di relax per Diego Godin. Come raccontato dallo scatto affidato ai social, il difensore interista ha pubblicato una fotografia che lo ritrae sul divano con ben quattro cagnoloni. Posti occupati accanto all’uruguaiano che, come didascalia dell’istantanea, ha scelto queste parole: “Mate, riposo e buona compagnia” con un pizzico di ironia.

Questo il post pubblicato da Diego Godin su Twitter.

