Social – Dimarco saluta l’Inter tra l’affetto dei compagni: “Sei mesi fantastici”

Federico Dimarco lascia l’Inter. Lo fa trasferendosi in prestito all’Hellas Verona, alla fine di una trattativa durata diverse settimane ma che lo ha visto indossare i colori del club scaligero, costringendolo a salutare i colori della sua Inter. Il giocatore era rientrato nel corso della scorsa estate dal prestito al Parma ed ha vissuto i sei mesi di esperienza agli ordini di Antonio Conte soprattutto in panchina, trovando spazio per sole quattro presenze tra campionato e Coppa Italia.

L’esterno classe 1997 ha scelto di affidare ad Instagram le sue parole per salutare i colori nerazzurri. “UNA SQUADRA! UNA FAMIGLIA! Sei mesi fantastici ! Grazie di tutto Inter” ha scritto Federico Dimarco sui social, ricevendo i saluti dei suoi compagni di squadra. “Che giocatore Dimarch!!! Mi mancherai!” scrive Ranocchia. “Fenomeno, in bocca al lupo Fede” la dedica di D’Ambrosio, con Borja Valero che scrive invece “Giocatore pazzesco!!”. Tanto affetto nei confronti di Dimarco: il classe ’97 lascia l’Inter in prestito e si trasferisce all’Hellas Verona, chiudendo momentaneamente la sua parentesi nerazzurra.

Questo il post pubblicato dal calciatore su Instagram.