“Social distancing with a smile”, il primo pranzo insieme dei nerazzurri

L’Inter si prepara al ritorno in campo. La squadra nerazzurra, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui vengono ripresi alcuni giocatori durante il primo pranzo insieme dopo lo stop del Coronavirus. Nella foto in questione, si nota l’armonia e la felicità dei protagonisti nel ripartire uniti, secondo le regole sanitarie imposte.

“SOCIAL DISTANCING WITH A SMILE”, dimostrando come vengono seguite le norme del protocollo sanitario anche durante i pasti. In campo e fuori dal campo, i calciatori nerazzurri sono pronti a riprendere il finale di stagione e vogliono farlo nel migliore dei modi. “We’re ready to go again”, perché ad Appiano Gentile le regole si seguono, e tutto sembra pronto per il tour de force finale.