Social – Djorkaeff e Zanetti ricordano Simoni: “Gentiluomo come pochi: se ne va uno di noi”

Una giornata di gioia per i dieci anni dalla conquista del Triplete straziata dalla morte di Gigi Simoni. L’ex allenatore dell’Inter si è spento quest’oggi all’età di 81 anni, lasciando tristezza e lacrime con la sua scomparsa. Tanti gli ex calciatori nerazzurri che hanno scelto di ricordarlo sui social, condividendo pensieri e ricordi legati al mister.

“Se ne è andato oggi uno di noi – ha scritto Youri Djorkaeff su Twitter – uno che è venuto all’Inter con la sua umiltà e grandezza. È arrivato il primo giorno e davanti a tutti i campioni ha preso la parola “Sono fiero di essere il vostro allenatore”. Da quel momento è diventato la nostra guida verso la vittoria. Forza GIGI”. Insieme a lui, anche lo storico capitano della Beneamata Javier Zanetti ha postato un messaggio in ricordo dell’ex allenatore interista: “Ciao Gigi, sei stato come un papà per noi e un gentiluomo come pochi: rimarrai sempre nei cuori di tutti”. Una giornata felice sconvolta dalla morte di Simoni: gli ex Inter non dimenticano il loro condottiero, protagonista di mille battaglie per il bene della Beneamata.



