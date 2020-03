Social – Dolci ricordi in nerazzurro per Cruz: scatto amarcord in compagnia di Figo

Dolci ricordi per Julio Cruz affidati ai social. L’ex centravanti dei nerazzurri su Instagram ha infatti condiviso uno scatto del 2006 che lo ritrae in campo con Luis Figo, altro campionissimo interista. “Bella foto. E buona annata 2006. Insieme a Luis Figo grande amico”. Queste le parole scelte da El Jardinero per commentare la foto pubblicata su Instagram. Un ricordo che sicuramente non passerà inosservato all’interno del mondo nerazzurro. Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dal calciatore.