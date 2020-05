Social – Eder ricorda il traguardo Champions: “Io entravo alla fine, poi c’erano i gufi!”

Ricordi di lacrime e sorrisi anche per Eder. L’ex attaccante dell’Inter su Twitter ha scelto di postare una foto che lo ritrae in festa insieme ai suoi ex compagni in nerazzurro dopo la vittoria del 20 maggio 2018, contro la Lazio, che ha aperto le porte della Champions League per la Beneamata. Non manca, tra le sue parole, una stoccata anche agli avversari, come possiamo notare dal suo post.

“Terzo tempo 20 maggio 2018, di solito dall’80’ del secondo tempo fino a qui, entravo in scena io. Poi c’erano i Gufi!”. Questo il messaggio di Eder postato sui social per ricordare la storica impresa dell’Olimpico che ha accompagnato la Beneamata in Champions League.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!