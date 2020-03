Social – Emergenza Coronavirus, il messaggio di Luis Figo: “C’è un bellissimo motto in Italia: ai nostri nonni…”

L’Italia continua il suo lavoro di arresto della diffusone del contagio del Coronavirus sul proprio territorio e chiede l’aiuto di tutti i cittadini per uscire quanto prima da questa situazione. In queste ore sono tanti i messaggi di solidarietà alla Nazione arrivati da personaggi famosi. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, l’ex nerazzurro Luis Figo, che attraverso i propri social network ha postato una frase di incoraggiamento: “Hay un lema muy bonito que se esta compartiendo en italia. A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra. A nosotros solo nos pidien que nos quedemos en casa. Quedate”.

Tradotto in italiano: “C’è un bellissimo motto che si sta condividendo in Italia: ai nostri nonni chiesero di andare in guerra. A noi viene chiesto solo di rimanere a casa. Non muovetevi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!