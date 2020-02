Social – Eriksen commenta il suo esordio in maglia Inter: “Partita dura, ma ora sotto con il Derby!”

È arrivato, nel day-after l’importantissima vittoria di Udine, anche il commento di Christian Eriksen, al suo esordio dal primo minuto ed in Serie A con la maglia dell’Inter. Non una partita brillantissima per il danese, che ha però alle spalle solo 3-4 allenamenti ed avrà tutto il tempo di rifarsi e far vedere tutta la sua classe. Intanto, con un post sul suo profilo Instagram, ha commentato il match di ieri, con uno sguardo anche al derby di domenica sera.

“Partita dura, ma tre punti ottenuti ed ora sotto con il derby!”, ha scritto il danese. Ecco qui di seguito il post.