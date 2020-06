Social – Eriksen: “Delusi per il risultato ma ora concentrati sul campionato!”

Christian Eriksen è stato uno dei migliori in campo ieri sera. Soprattutto nel primo tempo il centrocampista danese è riuscito a trovare la posizione giusta per far male alla difesa del Napoli e da calcio d’angolo ha portato in vantaggio l’Inter.

Nonostante la buona prestazione complessiva però, i nerazzurri tornano a Milano a vuote con il club partenopeo che è riuscito a staccare il pass per la finale. Sul suo account Instagram Eriksen ha commentato così il pareggio di ieri sera: “Delusi per non aver raggiunto la finale dopo la partita ieri. Ora però torniamo concentrati sulla Serie A!”.