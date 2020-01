Social – I tifosi del Tottenham ancora contro Eriksen, il danese scaricato: “Vai via. Come fa l’Inter a volerlo?”

Il nome di Christian Eriksen, nelle scorse ore, è stato più volte accostato all’Inter, squadra a caccia di rinforzi a centrocampo per mantenere viva la lotta scudetto con la Juventus. Il giocatore danese è attualmente in campo con il suo Tottenham per la partita di Premier League contro la capolista Liverpool, ma la sua prestazione non sta trovando il favore dei tifosi, che su Twitter non stanno perdendo occasione per attaccarlo. Già nelle scorse ore erano arrivate frasi polemiche nei suoi confronti, che non vive un momento particolarmente felice nel suo club.

“Com’è possibile che l’Inter lo voglia”, scrive un tifoso, al quale fa eco un altro supporter che commenta dicendo che “con la testa è già a Milano”. Qualcuno chiede al Tottenham di lasciarlo partire in fretta, mentre diversi si chiedono cosa succeda al giocatore. Di seguito alcuni post pubblicati dai fan degli Spurs su Twitter:

