Social – Eriksen saluta i tifosi del Tottenham: “E’ stato un piacere: spero di incontrarvi ancora”

Sul proprio profilo Instagram, Christian Eriksen ha scelto di salutare a modo suo i suoi ex tifosi del Tottenham. “Non so da dove iniziare – ha scritto il calciatore sul proprio profilo – e non ho avuto il tempo di salutarvi tutti. Ho ricordi indelebili degli ultimi anni con gli Spurs. Ho vissuto momenti fantastici in allenamento e in campo, ma a volte vuoi solo provare qualcosa di nuovo”. Queste le parole affidate ad Instagram da parte di Christian Eriksen e questo, invece, il post pubblicato dal danese.