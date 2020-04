Social – Siparietto Esposito-Candreva: “Abbiamo capito che sai palleggiare”. E la risposta: “Scusa, non gioco alla play”

Continuano i video dello scatenato Antonio Candreva su Instagram che stavolta ha deciso di umiliarci alzando ancora di più l’asticella. L’esterno dell’Inter, infatti, ha provato con successo a palleggiare sul tapis roulant in movimento: impresa tostissima da realizzare. Tra i calciatori della rosa nerazzurra Candreva è senz’altro uno dei più attivi sui social, come dimostrano gli esercizi quotidiani postati sul proprio profilo.

Stavolta, nei commenti del video pubblicato, è toccato al giovane Sebastiano Esposito prendere in giro il compagno di squadra, scrivendo: “Totò abbiamo capito che sai palleggiare!”. Secca la risposta di Candreva che ha immediatamente rimbalzato la presa in giro: “Scusa io non gioco alla play”. Infine, la chiosa del classe 2002: “Altre generazioni”:

