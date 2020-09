Social – Esposito, debutto in U21 in coppia con il fratello. Il commento: “Emozioni indimenticabili”

La giornata di ieri è stata senza dubbio importante per l’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito, che ha fatto il suo debutto in Under 21 nella partita giocata dall’Italia contro la Slovenia. Al suo fianco anche il fratello Salvatore, in forza alla Spal: i due però non sono scesi in campo nello stesso momento.

Il tecnico dell’Under21 Paolo Nicolato ha schierato Sebastiano nel primo tempo e Salvatore nel secondo. L’attaccante ha celebrato la giornata con un post su Instagram, nella quale figura con il fratello.