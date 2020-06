Social – Esposito dopo Napoli-Inter: “Dalle sconfitte si impara”

La ripartenza dopo l’emergenza ha portato all’Inter l’eliminazione dalla Coppa Italia, nonostante una buona gara e un gol di Christian Eriksen nei primi minuti. Il Napoli ha pareggiato e, con il gol segnato all’andata a Milano, ha strappato il pass per la finale contro la Juventus.

In casa nerazzurra c’è rammarico per un obiettivo sfumato, ma adesso testa al campionato e successivamente all’Europa League. Proprio così la pensa Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, che ha pubblicato una foto su Instagram e ha scritto: “Dalle sconfitte si impara“, per dimostrare che è dai momenti non belli che si può ripartire e puntare in alto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!