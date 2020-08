Social – Esposito irrompe contro Ranocchia, pronta la risposta: “Non sarai disponibile per venerdì”

Se l’Inter è arrivata in finale di Europa League con merito è anche e soprattutto grazie al gruppo che si è creato in questa stagione. Il blocco italiano fortemente voluto dalla società e da Antonio Conte è sicuramente un fattore fondamentale da questo punto di vista, in grado di creare gruppo tra di loro e di far sentire a casa tutti gli altri giocatori.

Spesso infatti sui social i giocatori nerazzurri sono protagonisti di simpatici siparietti, come quello di oggi tra Sebastiano Esposito e Andrea Ranocchia. Il difensore dell’Inter risponde subito all’attacco del baby talento: “Non sarai più disponibile per dopodomani (giorno della finale, ndr)“. Ecco la foto:

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<