Social – Esposito sfida Hazard in vacanza; il giovane interista scherza con il belga

“La prossima volta te la faccio vincere”, sono queste le parole accompagnate da delle emoticon sorridenti che ha usato Sebastiano Esposito per pubblicare una storia su Instagram. Rivale di giornate è Eden Hazard, anch’esso in vacanza in Sardegna proprio come il giovane attaccante interista.

Il pallone finale lascia presagire che la sfida in questione sia stata una partitella di calcio; il belga quest’anno è stato una nota dolente al Real Madrid visti i molteplici infortuni patiti e ora sta ricaricando le pile in ottica prossima stagione. Esposito invece dovrebbe partire in prestito per cominciare a collezionare un minutaggio importante in Serie A: su di lui ci sono soprattutto Parma, Udinese e Torino.

