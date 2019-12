Social – Esposito tra dediche e complimenti vip. E spunta anche la proposta di matrimonio

E’ diventato l’uomo del momento grazie al rigore trasformato contro il Genoa. Esultanza scatenata, il bacio alla madre a fine partita e le lacrime di commozione, alla fine di una serata da sogno. Sebastiano Esposito ha festeggiato così il suo primo gol in Serie A, diventando il secondo marcatore più giovane della storia nerazzurra. Mille emozioni in 90′ per il classe 2002 interista che, al termine del match, ha scelto di postare su Instagram le sue foto da ricordare insieme alle mille sensazioni provate.

Migliaia i commenti raccolti sotto la didascalia dedicata alla sua serata da sogno. Tantissimi anche i vip che hanno scelto di supportare il gioiellino nerazzurro. Da Pio e Amedeo che hanno lasciato il loro “Ad Maiora…Che sia solo l’inizio” al messaggio del comico Pucci “La mamma è solo è sempre la mamma”. Emoji di incitamento anche da Regina Baresi, dal profilo ufficiale dell’Inter e da tanti amici calciatori tra cui Eddie Salcedo che ha scelto di regalargli i suoi complimenti con un “Il primo di tanti”. Tra le migliaia di commenti postati anche una richiesta decisamente particolare: un “Mi sposi?” che racconta tanto delle emozioni iniettate da Esposito dopo la sua serata da sogno. Emozioni incredibili per il diamante nerazzurro, al suo primo gol in Serie A.

Questo il post pubblicato da Esposito.