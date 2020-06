Social – FaceApp strega anche Adriano: il risultato tutto da ridere fa il giro del web!

Simpatia allo stato puro, sia nella sua esperienza all’Inter sia dopo, come confermato anche dai suoi canali social. Adriano Leite Ribeiro, per tutti l’Imperatore, ha scelto di convertirsi alla moda del momento lanciando il suo personalissimo FaceApp. Un risultato tutto da ridere quello diffuso dall’ex attaccante brasiliano che ha deciso così di mostrare a followers e tifosi il suo “lato femminile”, ricreato al meglio dall’ormai nota applicazione, tornata in cima alle classifiche solo recentemente.

Questo il post diffuso da Adriano. A voi i commenti.