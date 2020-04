Social – Quarantena nostalgica per Figo: “Ricordando momenti felici”

In uno scenario così complesso e allo stesso tempo drammatico come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza legata al coronavirus, è sicuramente non semplice guardare al futuro, nella vita come nello sport. Questo però, che sia in formato cartaceo oppure digitale, ha permesso di ripensare a molti momenti vissuti nel passato, anche come monito e incoraggiamento verso un nuovo inizio. A tal proposito, Luis Figo, ha voluto ricordare un episodio evidentemente molto felice, un momento, nello specifico, in maglia Inter.

L’ex calciatore nerazzurro, che in carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Barcellona e Real Madrid, ha pubblicato infatti sul proprio profilo Instagram una foto dello Scudetto nerazzurro della stagione 2008-2009, che lo ritrae in festa e sorretto dai compagni con il trofeo in mano, A didascalia dell’immagine, questa frase: “Ricordando momenti felici in questi momenti difficili“.