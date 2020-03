Social – Frey ricorda il suo passato da portiere: “Bellissimo sfidare i grandi giocatori come Eto’o”

Con il campionato fermo per l’emergenza Coronavirus c’è tempo e modo per ricordare anche le grandi giocate del passato. In particolare, attraverso un post sul suo profilo Instagram, l’ex portiere Sebastian Frey ha voluto ricordare una grande parata effettuata in uno contro uno contro Samuel Eto’o, durante un vecchio Inter-Fiorentina.

«Sfidare grandi giocatori e sempre stato molto stimolante per me…. soprattutto quando si chiamano Samuel Eto’o!», recita la didascalia del post di Frey, che trovate qui sotto.