Social – Godin e Borja Valero fanno squadra: la foto del pranzo in famiglia

Giornata di riposo per i calciatori nerazzurri, che su concessione straordinaria di Antonio Conte, hanno avuto modo quest’oggi di trascorrere del tempo prezioso con le loro famiglie in attesa di tornare ad Appiano Gentile per preparare la sfida di lunedì sera contro il Bayer Leverkusen, a partire dalle ore 21.00 presso Düsseldorf Arena di Düsseldorf. Tra i giocatori dell’Inter, dunque, anche Borja Valero e Diego Godin hanno approfittato del tempo libero per dedicarsi interamente ad una giornata diversa dalle altre.

Il centrocampista spagnolo e il difensore uruguagio dell’Inter, hanno stretto un ottimo rapporto nel corso dell’ultima stagione non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. Come postato dall’ex Atletico Madrid su Instagram, infatti, le famiglie di Godin e Borja Valero si sono ritrovate quest’oggi per pranzare insieme. Una bella amicizia tra i due nerazzurri, protagonisti in quest’ultima fase della stagione. Questa la foto condivisa dall’uruguagio con una secca didascalia: “Pranzo con amici”.