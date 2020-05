Social – Godin ed il rientro in campo: “Tanta voglia di tornare a giocare!”

Il 28 maggio sarà una data decisiva per il futuro della Serie A. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora lo ha annunciato ieri e si attendono novità per il rientro in campo che – stando alle ultime indiscrezioni – dovrebbe avvenire a metà giugno. Intanto i club hanno avuto il via libera per gli allenamenti di gruppo dopo l’ok del CTS e si inizia a respirare un’aria completamente diversa.

Tanti volti felici alla Pinetina, con i giocatori dell’Inter che sotto gli ordini di Antonio Conte si preparano al meglio per la ripresa. Il difensore nerazzurro Diego Godin sul suo account Twitter ha manifestato tutta la voglia di tornare a giocare:



