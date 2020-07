Social – Eleonora Goldoni in maglia Napoli: “Carica ed entusiasta”

Eleonora Goldoni ha lasciato l’Inter Women dopo solamente una stagione trascorsa in nerazzurro. L’attaccante classe 1996, cresciuta calcisticamente a Finale Emilia prima ed alla East Tennessee State University poi, si è trasferita al Napoli femminile. In un post su Instagram, Goldoni ha espresso la sua felicità per la nuova avventura partenopea.

Ecco, dunque, le parole di Eleonora Goldoni: “Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie a Napoli per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare“.