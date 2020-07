Social – Hakimi è una star in Marocco: i tifosi gli dedicano un murales

Nonostante la doppia nazionalità, per essere nato a cresciuto a Madrid, Achraf Hakimi ha sempre avuto ben chiaro in testa di sposare le origini della sua famiglia, dichiarandosi innanzitutto un calciatore del Marocco. Difatti, sin dalle giovanili, l’esterno acquistato dall’Inter ha svolto tutta la trafila delle formazioni Under della nazionale marocchina, sino a diventare uno dei leader della prima squadra.

Anche per questa scelta che rivela il grandissimo attaccamento che Hakimi nutre verso le sue origini, in Marocco è considerato un vero e proprio idolo. Come condiviso dallo stesso laterale ex Borussia Dortmund e Real Madrid, proprio in Marocco gli hanno dedicato un murales con il suo volto in primo piano, su una parete di cemento. Un gesto che ha evidentemente toccato il calciatore, che ha infatti ringraziato gli autori dell’opera.