Social – Havertz, arriva la benedizione di Lukaku: “Tu diventerai una stella”

Al Bayer Leverkusen non è bastato Kai Havertz per avere la meglio sull’Inter nel quarto di finale di Europa League. La stella tedesca classe 1999 ha siglato il gol del 2-1 ma non è riuscito a trascinare la propria squadra in semifinale.

Al centro di numerosi voci di mercato, Havertz è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e mondiale. E ora il tedesco può contare anche sulla benedizione di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga ha postato una storia, con delle immagini in riferimento alla partita di ieri, e la scritta che non lascia spazio ad interpretazioni: “Tu diventerai una stella”.

