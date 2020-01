Non basta l’ufficialità di Christian Eriksen da nuovo calciatore nerazzurro. Ad innalzare ulteriormente l’hype per il video di presentazione del giocatore di Inter Media House ci ha pensato lo stesso Steven Zhang. Il presidente interista ha commentato la foto che ritraeva per la prima volta il danese alla Beneamata scrivendo: “Basta parlare. Ora mostrateci il video”.

Questo il post pubblicato dai nerazzurri con il commento del presidente Zhang.