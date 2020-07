Social – Il Real Madrid trionfa in Spagna! Anche Hakimi si aggiunge alla festa

Grazie al successo per 2-1 contro il Villarreal, il Real Madrid si è laureato per la 34esima volta della sua storia, campione di Spagna. La squadra di Zinedine Zidane ha chiuso matematicamente i conti alla penultima partita di campionato, il gap di distanza dal Barcellona non è più riducibile.

Anche Hakimi, neo acquisto nerazzurro, si è voluto complimentare con la sua ex squadra per l’ennesimo trionfo: “Congratulazioni al Real Madrid per aver vinto la Liga”.

Ecco il tweet:

