Social – Inter, Eriksen chiama a raccolta i tifosi: “Restiamo uniti per sperare in un futuro migliore”

Anche Christian Eriksen si unisce alle richieste di aiuto lanciate dal club nerazzurro. Attraverso un video pubblicato sui profili social dell’Inter, l’ex centrocampista del Tottenham – uno degli ultimi arrivati tra le fila della Beneamata – ha chiesto il supporto dei tifosi interisti per la campagna di raccolta fondi del club.

“Ciao a tutti, in questo momento difficile dobbiamo restare tutti uniti e stare in casa in modo da avere tutti noi un motivo per cui sperare nel futuro. Fate ancora in tempo a partecipare alla raccolta fondi dell’Inter sulla pagina Facebook ufficiale”. Queste le parole di Christian Eriksen, raccontate in questo video.