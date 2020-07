Social – L’Inter festeggia i 25 milioni di fan su Facebook: sorpasso sul Milan!

Continua la crescita dell’Inter sui propri canali social. Dalla creazione dell’Inter Media House nell’autunno del 2017, il club nerazzurro ha sempre più puntato sull’espansione in tutto il mondo presso le proprie piattaforme. Tra queste, una menzione particolare va a Facebook, cresciuto clamorosamente nell’ultimo biennio, specialmente nel corso della stagione 2019/2020 in cui ha fatto registrare un incremento del 71% sino a raggiungere i 25 milioni di fan, superando i cugini del Milan che hanno perso tutto il vantaggio degli anni precedenti. Una rincorsa nerazzurra che, accompagnata dai migliori risultati ottenuti in campo, è simbolo di innovazione.

Il ringraziamento del club: “Un risultato raggiunto grazie ad una comunicazione mirata, strategica e di qualità e all’elevato numero di contenuti pubblicati che solo nella stagione corrente hanno generato 135M di video views e oltre 35M di interazioni. L’obiettivo principale rimane quello di raggiungere il maggior numero di tifosi sparsi nel mondo – i più numerosi oltre l’Italia sono in Asia e in Sud America – offrendo loro la possibilità di vivere il Club e seguire la squadra attraverso contenuti originali e in linea con i valori della società. Il traguardo tagliato dalla pagina Facebook ufficiale è accompagnato dallo sviluppo numerico e strategico di tutte le altre piattaforme digitali del Club, che nell’ultimo anno hanno registrato una crescita esponenziale e dalla continua ricerca e volontà di intraprendere nuove strade al fine di offrire la migliore esperienza a tutti i fan nerazzurri. A loro 25 milioni di grazie: “Thank-you”.

