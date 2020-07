Social – La partenza dell’Inter verso Genova: le foto dei nerazzurri

Tra qualche ora verrà fischiato il calcio d’inizio di Genoa-Inter, gara cruciale per il Grifone ed al contempo importante per l’Inter, decisa a ritrovare un po’ di morale dopo i pareggi contro Roma e Fiorentina. I nerazzurri sono partiti in mattinata alla volta di Genova, come testimoniato dalle immagini pubblicate su Twitter dalla società meneghina.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<