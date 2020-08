Social – Inter, Hakimi festeggia il passaggio del turno. E Lukaku gli risponde su Instagram

In seguito al successo dell’Inter per 2-0 sul Getafe, che proietta i nerazzurri direttamente ai quarti di finale di Europa League, come di consueto Romelu Lukaku ha postato sul suo profilo Instagram i migliori scatti dell’incontro che lo ha visto protagonista grazie alla rete del vantaggio siglata e grazie alle tante belle giocate che come sempre si sono rivelate piuttosto utili per la squadra. Stavolta, però, tra i tantissimi commenti ricevuti il belga si è soffermato su uno in particolare.

Stiamo parlando del suo futuro compagno di squadra Achraf Hakimi, esterno marocchino che l’Inter ha già ufficializzato lo scorso giugno in vista della prossima stagione. L’ex Borussia Dortmund e Real Madrid ha infatti risposto con una emoji per esprimere la sua vicinanza all’intero gruppo in questa fase delicata della competizione europea. Lo stesso Lukaku non poteva che rispondere ed ha commentato con un secco: “Fratello”.

