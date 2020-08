Social – Inter-Shakhtar, anche Hakimi festeggia la vittoria: “Let’s go”

Con la vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter si è assicurata un posto in finale di Europa League contro il Siviglia. Non potrà prendere parte alla gara, però, il neo-acquisto nerazzurro Hakimi, esterno che il club si è assicurato per 40 milioni di euro. Dopo l’ufficialità, il calciatore ha iniziato a seguire assiduamente la squadra e anche questa sera ha postato la sua reazione al raggiungimento della finale.

L’esterno ha condiviso una foto di un’esultanza di squadra e ha commentato con un: “Let’s go“. Ancora non ha vestito il nerazzurro e ha già dimostrato l’attaccamento a questi colori.

