Social – Inter-Ludogorets, Lukaku esulta su Instagram ma Eriksen e Nainggolan scherzano sul “gollonzo”!

Ancora una volta decisivo Romelu Lukaku. Il gigante belga festeggia il 2-1 sul Ludogorets, nato in maniera fortunosa dopo un colpo di testa respinto dal numero uno avversario, e trascina i suoi agli ottavi di Europa League dopo il sigillo dagli undici metri dell’andata. Su Instagram, l’ex Manchester United esulta postando uno scatto del match e lasciando in didascalia semplicemente l’emoji delle mani unite in preghiera. Da non perdere invece il commento di Eriksen che scrive “Che gol!” e quello di Nainggolan “Ma che gol! Era voluto, vero?”, entrambi accompagnati da delle emoji sorridenti.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato da Lukaku con i commenti dei suoi colleghi di campo.