Social – Inter-Milan, la gioia di Steven Zhang: “Meritiamo il meglio, Milano siamo noi!”

Sono bastati tre quarti d’ora per vedere tutto: la morte, la vita, l’aggancio alla Juventus in testa alla classifica, la vittoria nel derby contro il Milan: l’Inter l’ha rimessa in piedi in quarantacinque minuti, dopo altrettanti minuti allo sbando e in balìa di una squadra – quella rossonera – che all’intervallo, contro squadre normali, avrebbe potuto già mettersi la vittoria in tasca e gigioneggiare pensando a domenica prossima.

Non è stato così contro l’Inter, capace di ribaltare uno 0-2 pesante, segnando – nella ripresa – il doppio delle reti incassate sino a quel momento: quattro. Finisce 4-2: il Milan è battuto, la Juventus è agganciata e Steven Zhang è semplicemente contento: e, sui suoi profili social, non fa niente per nasconderlo. “Inter, tu sei la speranza e la luce di tutto – scrive infatti il presidente nerazzurro su Instagram, per celebrare la vittoria – Meritiamo il meglio! Milano siamo noi! Sempre!”. Ecco, quindi, il post di Zhang:

