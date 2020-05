Social – Inter, riconoscimento per la campagna ‘BUU’ contro il razzismo

Dopo gli spiacevoli fatti nella notte di Santo Stefano del 2018, in occasione degli scontri avvenuti fuori da San Siro tra le tifoserie di Inter e Napoli e dei casi di razzismo isolati percepiti durante l’incontro all’indirizzo di Koulibaly, il club nerazzurro aveva lanciato una campagna dura contro episodi di questo genere per dare un messaggio fondamentale. L’iniziativa, a cui venne attribuito il nome BUU (Brothers Universally United), riscontrò subito parecchia condivisione nel mondo dello sport, all’insegna dell’uguaglianza a tutti i livelli.

La campagna è stata addirittura presa in considerazione per l’edizione 2020 dell’NYF Advertising Awards e, come annunciato dall’Inter sul proprio profilo Twitter, è già stata premiata come finalista nelle categorie “Crisis & Issue Management – Public Relation: best use” e “Social Good: Brand or Charity – Sports: best use”. Un passo importante mosso dal club verso la sensibilizzazione di un tema spesso ignorato e che trova adesso risultati ragguardevoli a livello internazionale.

