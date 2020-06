Social – I nerazzurri si avvicinano ad Inter-Sampdoria… allenandosi a San Siro!

Il momento più atteso dall’universo nerazzurro sta per arrivare. Torna la Serie A, torna il campionato dell’Inter, che domenica sera alle 21:45 ospiterà la Sampdoria in uno stadio San Siro vuoto. Per tornare a prendere confidenza con il manto erboso casalingo, la seduta d’allenamento odierna è stata svolta proprio al Meazza.

La società nerazzurra ha caricato su Twitter un estratto dell’allenamento di oggi verso la sfida alla Sampdoria: San Siro sta per riaccogliere i propri beniamini, nonostante l’assenza dei tifosi della Beneamata sugli spalti.

