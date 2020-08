Federico Dimarco, laterale attualmente in prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona, ma che ha iniziato la stagione con i nerazzurri, ha voluto augurare buona fortuna all’Inter per la storica finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco, dunque, le parole di Dimarco: “Inter, In bocca al lupo per domani! Forza ragazzi!“.

