Social – Siviglia-Inter, il ringraziamento del club: “Grazie a tutti i tifosi e ai ragazzi”

Dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto ringraziare i propri tifosi ed i giocatori nerazzurri. Ecco, dunque, il commento della società nerazzurra: “Abbiamo giocato partite in diversi Paesi, esultato per volte e sognato per giorni. Grazie a tutti voi tifosi nerazzurri che ci avete spinto fin qua, grazie ragazzi per aver dato tutto. Sempre Forza Inter!“.

