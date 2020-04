Social – La dedica di Lukaku per i medici: “Sono loro i veri eroi”

Un campione in campo ed anche nella vita. Di un’umanità fuori dal comune Romelu Lukaku: lo ha sempre dimostrato, nel corso della sua carriera in Inghilterra ed anche ora che è in Italia ed indossa la maglia dell’Inter da agosto, quando è riuscito a prendere per mano la Beneamata e a trascinarla a suon di gol.

Sul suo profilo Instagram, in una Story, l’attaccante belga ha repostato una foto che ritrae un medico che, sul retro della propria divisa ospedaliera, ha scelto di scrivere il nome ed il numero proprio di Romelu Lukaku. Big Rom ha deciso di pubblicarla sui social, scrivendo il messaggio “Sono loro i veri eroi”. Un gesto di grande umanità e riconoscenza nei confronti del personale sanitario, impegnato in queste settimane difficili nella lotta al Coronavirus senza sosta.

Questa la Instagram Story pubblicata da Lukaku.

