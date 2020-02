Social – La gioia di Biraghi dopo il primo gol in nerazzurro e l’omaggio alla Curva Nord: “Quello stemma il primo amore”

E’ stata una serata speciale per lui quella di ieri sera: Cristiano Biraghi ha siglato la sua prima rete da professionista con la maglia dell’Inter. Purtroppo per lui nella sfida contro il Ludogorets non erano presenti i suo tifosi, quelli a cui è tanto legato. L’esultanza non ha però lasciato spazio ad interpretazioni: bacio sullo stemma dell’Inter.

Oggi – attraverso il suo account ufficiale Instagram – Biraghi ha voluto pubblicare l’ennesima dimostrazione d’amore per questi colori, citando il coro della Curva Nord diventato virale tra i tifosi dell’Inter: “Quello stemma sopra il cuore… rappresenta il primo amore”. Ecco, di seguito, il post: