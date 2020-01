Social – La gioia di Eriksen su Instagram: quanti like all’Inter

E’ una giornata importante per l’Inter e tutti gli interisti: Christian Eriksen è diventato un nuovo giocatore nerazzurro ed è uno dei colpi più importanti della storia interista. Non tanto per il valore economico, quanto per il prestigio del calciatore che è uno dei migliori interpreti al mondo.

Sul suo account ufficiale Twitter, l’Inter ha voluto dimostrare tutta la gioia di Eriksen dopo la sua presentazione: è stato pubblicato infatti uno screenshot con tutte le notifiche di Instagram arrivate all’account nerazzurro per “merito” del danese e dei suoi like!



