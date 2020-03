Social – L’appello di Matias Vecino per l’emergenza Covid-19: “Rispettiamo tutti le regole”

E’ diventata ormai un’epidemia di livello mondiale: l’emergenza per il Covid-19 sta pian piano colpendo tutti i continenti e tutti i paesi del mondo e non è dunque solo un problema cinese od italiano. Se nella nostra Nazione stiamo cercando di arginarla in fretta con misure molto restrittive da parte del Governo, ci sono Stati che invece tendono ancora a sottovalutare il problema.

Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino – attraverso il suo account ufficiale Instagram – ha dunque voluto fare un appello al suo Uruguay per far fronte a questa emergenza: “In Italia già da qualche settimana abbiamo capito e viviamo l’emergenza Coronavirus. In altre parti del Mondo, ma in particolar modo nel mio paese l’Uruguay, solo adesso viene percepito il reale pericolo.

Il mio è un appello: stiamo a casa e massima prevenzione. Questa partita la vinciamo tutti insieme. RISPETTIAMO LE REGOLE”.