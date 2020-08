Social – Compleanno amaro per Lautaro, Agustina prova a consolarlo: “Sarò sempre al tuo fianco”

Non si è reso protagonista di una buona prestazione Lautaro Martinez, nella sconfitta di ieri sera rimediata dall’Inter contro il Siviglia. La finale di Europa League è andata infatti agli spagnoli grazie alla vittoria per 3-2, che consente al club andaluso di alzare il trofeo per la sesta volta nella propria storia. L’attaccante argentino, che quest’oggi compie 23 anni, è stato immediatamente consolato dalla fidanzata Agustina Gandolfo che su Instagram ha realizzato una dedica speciale per il compagno.

Le sue parole: “Buon compleanno amore della mia vita. Sono orgogliosa della persona che ho al mio fianco e dell’uomo che stai diventando, di vedere la tua voglia di imparare e migliorare ogni giorno in tutti gli aspetti della vita. La tua voglia, la tua volontà, la tua perseveranza, e potrei continuare per altre mille ore. Sono sempre qua per accompagnarti e aiutarti a rialzarti ogni volta che sarà necessario. Grazie per prenderti cura di te, di noi, e per la famiglia che stiamo costruendo. Ti amerò per sempre”.