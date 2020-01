Social – Lautaro Martinez torna sull’espulsione: “Triste per quell’episodio, mi scuso con tutti”

Non c’è alternativa che andare avanti, guardare avanti: non potrebbe essere altrimenti neanche se si stesse parlando in senso assoluto, e non può essere altrimenti oggi che – pur nella non-vittoria col Cagliari – l’Inter ha mangiato un punto ai rivali-Scudetto della Juventus, caduta a Napoli per 2-1. E dunque si guardi avanti: lo faccia anche Lautaro Martinez che – dopo l’espulsione per reazione di oggi pomeriggio – in un post su Instagram si è scusato per il gesto.

Ha scritto infatti il Toro: “Triste per la situazione di oggi, andare avanti e continuare ad imparare. Mi scuso con tutti”. Sotto il post, sono stati molti i messaggi di perdono e/o compassione da parte dei tifosi nerazzurri, consapevoli che gran parte dei motivi dell’intemperanza del calciatore risiedessero nella prestazione del direttore di gara, Manganiello, che ha lasciato perplessi in molti. E la cui espulsione di Lautaro non ha contribuito molto a fare pace con i nerazzurri. Anzi.



